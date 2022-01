„Unsere Frisuren sind kein Trend!“

„So schauen deine Haare offen aus?“, fragte mich meine 16-jährige Cousine 2017 bei meinem Besuch in der Demokratischen Republik Kongo. „Warum benutzt du keinen Relaxer?“ Das ist eine weiße Creme, mit der gelockte Afrohaare, wie ich sie an jenem Tag trug, chemisch geglättet werden können. Das ist ein weltweites Phänomen in Schwarzen Communities, um dem weißen Schönheitsideal zu entsprechen. So werden lebensbedrohliche Schäden wie Verbrennungen, Herzkrankheiten und auch Fortpflanzungsstörungen in Kauf genommen. Mir selbst wurden bereits mit sieben Jahren das erste Mal die Haare relaxed.