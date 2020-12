„Egal wie kurz mein Minirock wäre, er ist weniger schlimm, als eine Hose“

„Das kannst du nicht schreiben. Alles, nur nicht das. Misch dich da nicht ein“, wird mir von allen Seiten geraten. Dabei ist das Thema kein fremdes: In Medien wird oft über Tschetschenen berichtet: Es geht immer nur um die Männer – und das im Kontext von Kriminalität und Gewalt. So wie zum Beispiel Mitte August diesen Jahres, als in Wien und Linz sechs sogenannte „Sittenwächter“ festgenommen wurden. Sie hatten tschetschenische Frauen verfolgt und bedroht, da diese sich ihrer Ansicht nach „zu westlich“ verhalten haben. Oder der Vorfall, bei dem ein selbsternannter, wahrscheinlich minderjähriger Sittenwächter einen Austroserben ins Gesicht schlägt, weil er mit einem tschetschenischen Mädchen via Handy geflirtet hat. Die, die negativ auffallen, schaffen es in die Berichterstattung. Was ist aber mit den anderen? In Österreich leben etwa 40 000 Tschetscheninnen und Tschetschenen – die genaue Zahl lässt sich nicht bestimmen, da sie in Österreichs Statistiken als russische Staatsangehörige geführt werden. Die Mehrheit, die mit Kriminalität nichts zu tun hat, leidet unter dem schlechten Image. Vor allem die Frauen. Sie sind es, die medial stark unterrepräsentiert sind. Wenn, wird über sie gesprochen. Aber nicht mit ihnen. Dabei haben sie so viel zu sagen. Es gibt die, die einen Hass auf ihre Kultur haben, und die, die mit diesen Stereotypen nichts anfangen können. Aber sie haben eines gemeinsam: Sie wollen gehört werden. Ich will alle ihre Geschichten aus erster Hand erfahren. Wie sehen ihre Lebenswelten aus? Was ist „so viel schlimmer als das, was man weiß?“. Und was haben jene zu sagen, die diesem Image der gewaltvollen Unterdrückung so gar nicht entsprechen?