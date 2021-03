„Die Menschen vertrauen uns doch sehr Privates an“

Nora macht ihren Job aus Leidenschaft, das merkt man im Gespräch mit der quirligen Eisenstädterin sehr schnell. „Die Fensterleisten zu putzen macht einen wirklich großen Unterschied, da schaut der ganze Raum gleich besser aus“, erzählt sie. Jeder Fleck, wie klein und wo auch immer er ist, muss entfernt werden. „Und mit Essig und Wasser lassen sich Fenster am besten putzen“, ist sich Nora sicher. Sie sieht in ihrem Beruf eine erfüllende Tätigkeit, die sie auch noch fit halte und sinnstiftend sei. „Ich könnte einfach nie einen Job machen, wo ich nur sitze. Ich muss mich bewegen. Außerdem sieht man beim Putzen am Ende des Tages genau, was man gemacht hat“, betont Nora, die 30-40 Stunden wöchentlich putzt, und fügt mit einem Lächeln an: „Schlecht verdient man auch nicht.“