„Das Vermögen der unteren Hälfte wächst nicht, während die Reichen abheben“

Du hast für deine Recherche auch deutsche Familienserien aus den Achtzigern angeschaut, zum Beispiel „Lindenstraße“ und „Die Schwarzwaldklinik“. Warum?

Ich habe versucht, in die westdeutschen Achtziger zurück zu reisen, weil mir viele Ökonom*innen gesagt haben: „Danach kam es zum Bruch”. Und diese Serien hatten den Anspruch, den Alltag exakt nachzuerzählen. Es gibt Szenen, in denen Hans Beimer in der „Lindenstraße“ minutiös seine Ausgaben protokolliert – und offensichtlich konnte damals ein Sozialarbeiter mit drei Kindern als Alleinverdiener mitten in München leben. Gleichzeitig war ich total erschüttert, wie schrecklich das Familienbild in diesen Serien war, wie mies die Frauen behandelt und wie die Männer hofiert wurden. Das hat sehr geholfen, um nicht zu denken: „Ich will dahin zurück.“ Das will ich keine Sekunde, sondern ich finde, wir sollten über etwas Neues nachdenken. Etwas Besseres.