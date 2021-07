Das ist: Abhimanyu Mishra, der jüngste Schach-Großmeister der Geschichte

… aus einer Familie, die ihn extrem fördert, anders wäre so etwas auch nicht möglich. Mit seinen Eltern, die aus Indien stammen, und seiner Schwester lebt er in Englishtown im US-Bundesstaat New Jersey. In diesem Schuljahr hat sein Vater Hemant Mishra ihn beurlauben lassen. Sonst besucht er an drei Tagen pro Woche eine Privatschule, wie sein Vater der FAZ erklärte. Abhimanyu sieht seinen Vater keineswegs als Helikopter-Elternteil, der ihm Druck macht und nur auf Leistung aus ist. Im Gegenteil: Auf Instagram postete er zum Vatertag einen liebevollen Text, der ein gutes Verhältnis erahnen lässt. Gemeinsam mit seinem Vater flog er im April extra nach Budapest, wo einige Schachturniere trotz der Pandemie stattfanden. Der Plan: so lange Schach zu spielen, bis genug Punkte gesammelt und der Großmeister-Titel in der Tasche ist. Ein kluger Schachzug seines Vaters: ein One-Way-Ticket nach Budapest zu kaufen, um seinen Sprössling noch mehr anzuspornen.