Ein memewürdiges Finale

Beim Finale zwischen England und Italien am Sonntagabend zog Italiens Kapitän Giorgio Chiellini den Engländer Bukayo Saka am Kragen seines Trikots, sodass dieser abrupt zu Boden ging und auf den Rücken fiel. Dafür gab es eine gelbe Karte – und jede Menge Lacher im Netz. Denn das Foul wirkte einfach so plump, dass kaum jemand Chiellini böse zu sein scheint. Er hat ja nicht einmal versucht, das Foul zu vertuschen. Die Szene erinnert stattdessen eher an eine Kindergarten-Streiterei als an ein Foul bei einer Fußball-EM.