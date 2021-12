Wenn die Technik uns verrät

Das tut es, wenn dein Handy einen schlechten Tag hat: Mindestens einmal die Woche will mein Handy, dass ich ein bisschen in alten Zeiten reminisziere. „Hey Magdalena“, klopft es bei mir an, „willst du wissen, was du heute vor zwei Jahren gemacht hast?“ In der automatisch von meinem Handy zusammengestellten Foto-Galerie mit Bildern, die ich vor zwei Jahren gemacht habe, befindet sich dann ein verwischtes Foto eines Kassenzettels, ein mittelschönes Sonnenuntergangsbild, und ein Foto von meinem Vater am Küchentisch. An dem Tag hat er mir gesagt, dass er Krebs hat. Danke Google, wer erinnert sich nicht gerne an einen der beschissensten Tage ever!