Gehässig nachgetreten

Influencer*innen haben durch ihre Reichweite Macht, Einfluss eben, wie ihr Name schon sagt, was Nymoen und Schmitt zurecht kritisch sehen. Sie zeigen das gut am Beispiel männlicher Fitness-Influencer, die als „Coaches“ ein toxisches Bild von Männlichkeit propagieren. Oder an den Reise-Influencer*innen, die zur Rettung von Korallen aufrufen, während sie einen Lifestyle bewerben, der die Erde ausbeutet. Auch die möglichen negativen Auswirkungen auf Körperbilder oder die unkritische Unterstützung autoritärer Staaten – eine niederländische Agentur vermittelt etwa Influencer*innen für's Nation-Branding nach Saudi-Arabien – halten die Autoren für gefährliche Entwicklungen.