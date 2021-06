Das ist: Khaby Lame, der auf Tiktok vermeintlich simple Lifehacks parodiert

Der kommt …

… aus Chivasso, das in der Nähe von Turin liegt. Geboren wurde er in Mbacké, einer Stadt im Senegal. Und obwohl er seit seinem ersten Lebensjahr in Italien lebt, hat er die italienische Staatsbürgerschaft noch nicht bekommen. Der New York Times hat er zwar gesagt, dass er sich nicht über ein Stück Papier definiere, aber er will seine Reichweite nutzen, um eine Neuerung des italienischen Staatsbürgerschaftsrechts anzustoßen. Dass Menschen, die nicht in Italien geboren sind, dort aber viele Jahre leben, den italienischen Pass nur schwer bekommen, findet Khaby Lame „definitiv falsch“. Er selbst ging in Italien zuerst zur Kunstgewerbeschule und arbeitete danach in einer Fabrik für Luftfilter. Als er im März 2020 zu Beginn der Pandemie seinen Job verlor, legte er einen Tiktok-Account an. Der New York Times erzählte Lame, dass sein senegalesischer Vater ihn dazu motivieren wollte, Bewerbungen zu schreiben. Doch Lame drehte lieber kurze Videosequenzen für Tiktok – und ging damit viral.