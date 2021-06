Dieser TikTok-Trend zeigt, wie krass die Pubertät Menschen verändert

Die Nutzer*innen zeigen ihre Verwandlung mit der Selbstironie, die man damals, als man die Zahnspange noch unter einem verkrampften Lächeln versteckt hat, gebraucht hätte. In der Challenge, die die Nutzerin „lil.elly.mayyy“ gestartet hat, wird aus dem unbeholfenen Zahnspangen-Grinsen eine coole Sixpack-Pose und aus einer fettigen Surferfrisur ein (wieder) trendiger 90er-Boyband-Look. Das, was in diesen Verwandlungs-Videos mit Vorher-Nachher-Bildern passiert, nennt man auf Social-Media-Plattformen wie Tiktok, Instagram und Youtube auch „Glow up“: eine äußerliche Transformation, bei der die Personen am Ende besser, frischer und vor allem selbstbewusster aussehen. Einfach glowing, also blendend: