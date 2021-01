„‚Haus am See‘ habe ich nachts heimlich mit Kopfhörern gehört“

Eine andere große Liebe von dir sind SXTN mit ihrem Song „Deine Mutter“.

Ich könnte, wenn ich wollte, eine ganze Bachelorarbeit über SXTN schreiben. Ich liebe die so sehr. Ich finde die Vorstellung so witzig, wenn mich mal meine Kinder fragen: Mama, was hast du damals eigentlich so gehört, und ich zeige denen dann den Song „Deine Mutter“ und habe dabei Tränen in den Augen, weil ich so gerührt bin.