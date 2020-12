Lange wurde euch als Band vorgeworfen, zu unpolitisch zu sein. Auf diesen Vorwurf hast du 2016 in einem Interview gesagt: „Ich finde das seltsam, weil ich mein politisches Engagement und meine karitativen Aktivitäten gern als Privatperson ausleben will.“ Heute machst du genau das Gegenteil. Warum?

Weil ich es nicht mehr ertrage, dass wir an einem Tag emotionalisiert über ein Thema sprechen, das uns wichtig ist, und am nächsten Tag sind wir plötzlich gar nicht mehr emotionalisiert. Wenn mir jemand abends in der Kneipe sagt: „Wir müssen was tun! Unsere Gesellschaft ist ungerecht! Wir brauchen einen Mindestlohn und Europa darf nicht zerfallen!“, dann würde ich am liebsten sagen: „Ja, was machst du denn? Was konkret machst du in deinem Alltag, außer mir das jetzt zu sagen?“ Ich ertrage diese Scheinheiligkeit nicht mehr, auch an mir selbst nicht.