„Man nimmt den Männern durch Feminismus ja nichts weg“

Hast du deine musikalische Handschrift bereits gefunden?

Ja, weil ich zum Beispiel meine Gesangsstimme in den vergangenen fünf Jahren nochmal so viel besser kennengelernt und entwickelt habe. Mit dem dritten Album weiß ich jetzt auch, wie ich klingen will, was ich fühle und was nicht. Es ist auf jeden Fall ein lebenslanger Prozess und deshalb weiß ich nicht, wie ich in fünf Jahren klingen werde.