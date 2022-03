Wie ist ein Alltag ohne Google?

„Hallo, kennst du Daniel Hope? Google mal!“ – diese Nachricht lese ich in meiner Mittagspause auf dem Sperrbildschirm meines Smartphones und muss kurz schmunzeln. Mein Opa möchte mir seine neuesten musikalischen Entdeckungen mal wieder nicht vorenthalten. Ich „google“ auf Ecosia. Aber Ecosia kommt einfach nicht an Google ran. Zwar finde ich heraus, wer Daniel Hope ist (ein irisch-deutscher Geiger). Doch später stoße ich an Grenzen: Nach meinem Feierabend will ich diverse Ramen-Restaurants abtelefonieren, um irgendwo einen Tisch zu reservieren – da fehlt mir die stets so selbstverständlich da gewesene „Anruf“-Funktion von Google. Stattdessen muss ich jede Website einzeln anklicken, nach der Telefonnummer suchen und sie in das Nummernfeld meines Smartphones kopieren. Ein äußerst umständliches und zeitintensives Prozedere, wenn man es gewohnt ist, einen Anruf mit nur einem Klick zu erledigen.