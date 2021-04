Und dann auf „Account löschen“ klicken

Ihrem Ausstieg ging jeweils ein Shitstorm voraus, der aber vermutlich nur der letzte Tropfen in ein Fass voller Anfeindungen war. Hasters kommentierte am 9. März in der Tagesschau Rassismus in Deutschland. Am 13. März wurde sie in einem Tweet des ARD-Presseclubs markiert, der es so aussehen ließ, als habe sie weißen Deutschen pauschal Rassismus vorgeworfen. Strobl war mit einem Journalisten, der über eine Demo gegen Corona-Auflagen in Wien geschrieben hatte, in Streit geraten. Beide Frauen wurden anschließend auf Twitter hart angegangen, vor allem von rechts, und verließen die Plattform. In Strobls Fall gab es anscheinend sogar konkrete Drohungen gegen sie und ihre Familie. Unter dem Hashtag #teamstrobl solidarisierten sich viele User*innen mit ihr. Zurückgekommen ist sie nicht. Auf eine Gesprächsanfrage von jetzt hat sie nicht reagiert, Alice Hasters hat sie über ihren Verlag abgelehnt.