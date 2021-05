Plattformen, ihr habt mich zu oft enttäuscht!

Aber von vorne. Ich bin tatsächlich alt genug, um StudiVZ noch miterlebt zu haben, diese Plattformen, auf der sich Studierende vernetzt und Gruppen mit bescheuerten Namen gegründet haben. Ich war Ersti, wollte Menschen kennenlernen, mitbekommen, was in meiner neuen Stadt so passierte, und rausfinden, was meine ehemaligen Klassenkamerad*innen trieben – also meldete ich mich an. Lud ein Profilbild hoch, füllte den Steckbrief aus, trat Gruppen mit bescheuerten Namen bei, verschickte wohlüberlegte Freundschaftsangebote, was man eben so macht. Es war ganz nett, aber dann wurde Facebook immer beliebter und alle zogen um. Ich auch, musste ich ja, sonst wäre ich alleine geblieben. Aus StudiVZ wurde innerhalb kürzester Zeit eine verlassene Stadt voller Profil-Ruinen, in der sich nur noch die größten Creeps rumtrieben, deren seltsame Parolen in der Leere widerhallten.