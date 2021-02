Gretchen Andrew macht Suchmaschinen-Kunst

Die Frau auf den Fotos, die dafür verantwortlich ist, heißt Gretchen Andrew und ist 32 Jahre alt. Sie nennt sich „Search Engine Artist“, Suchmaschinenkünstlerin. Kurz gesagt überlegt sich Andrew, wer oder was sie gerne wäre und programmiert diese Vorstellung in die Realität, zumindest in die der weltweit größten Suchmaschine. So schleuste sie sich unter die Gewinner*innen des Turner-Kunstpreises – eines ihrer Bilder sah man jedenfalls kurzzeitig unter den ersten Suchergebnissen. Und das aktuelle „cover of artforum“, des amerikanischen Kunstmagazins? Präsentiert nun laut Google einen pinken Pizzakarton. Bald soll Andrews Collagen auch finden, wer eine Karte der EU sucht. Teil der entsprechenden Collage sollen Skizzen ihrer liebsten Gebäude in London sein und eine Hotel-Schlüsselkarte von ihrem letzten Besuch in der Stadt. Das findet Andrew besser als eine Karte, auf der Großbritannien nicht mehr zu sehen ist (mit dem Brexit ist die US-Amerikanerin nicht wirklich einverstanden). Man kann das witzig finden oder albern – Humor gehört hier ganz offensichtlich zum Konzept. Aber Andrew ist auch Feministin, und fragt man sie, was all das zu bedeuten hat, antwortet sie: „Ich nehme mir die Kontrolle.“