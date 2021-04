Diese Tiktokerin erledigt lästige Anrufe für andere

Hast du denn irgendwelche Tricks für diejenigen, denen Anrufe nicht so leicht fallen?

Es hilft, während des Telefonats zu lächeln! Denn auch, wenn man das durch den Hörer nicht sehen kann, merkt die Person am anderen Ende der Leitung das trotzdem. Man klingt automatisch freundlicher. Umgekehrt sollte man vermeiden, dass die eigene Stimme trocken oder gelangweilt klingt – das kann schnell extrem unfreundlich und mürrisch rüberkommen. Es hilft auch, sich die Person am anderen Ende der Leitung vorzustellen. Wenn ich jemanden bei einer Telefon-Hotline mit einem Anliegen anrufe, der täglich mehrere Telefonate führt, dann ist es ja so: Das Ziel von uns beiden ist, diese Aufgabe irgendwie hinter uns zu bringen. Also muss man zusammenarbeiten und nicht gegeneinander.