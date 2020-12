Diese Missverständnisse zeigen, dass wir alle Fehler machen

Eine Person berichtet etwa von diesem Erlebnis, das dazu führte, dass sie unabsichtlich die Zeche prellte: „[Ich] war in Frankreich und wollte eine Cola kaufen, der Verkäufer meinte ,for three‘, also drei Euro. Ich habe aber ,for free‘ verstanden und bin aus dem Laden gelaufen.“ Hups. Ein*e andere*r User*in antwortete im Restaurant auf die Frage „Are you finished?“ mit „No, we are from Germany“. Könnte auch ein Sparwitz oder, wie Millennials sagen, ein „Dad-Joke“ sein.