Du und Chris, ihr arbeitet ja zusammen an der Übersetzungssoftware. In den Medien sprichst vor allem du – woran liegt das?

Chris und ich haben uns in Russland beim Studieren kennengelernt und haben festgestellt, dass wir die gleichen Lebensvisionen und Ziele haben. Also haben wir angefangen, unsere Projekte und Ideen zu teilen. Es stört mich ein bisschen, dass der mediale Fokus so auf mir liegt. Aber es liegt mit Sicherheit auch daran, dass das Produkt so mit meiner persönlichen Geschichte verwoben ist. Chris kommt aus Nigeria und spricht kein Fon. Und er ist auch so als Typ ein bisschen introvertierter.