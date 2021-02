Nyan-Cat wohl teuerstes Gif der Welt

Die Nyan-Cat ist in der Welt des Internets schon ein richtiger Oldie: 2011 ging die acht-Bit-Katze mit dem Regenbogen-Schweif und dem Erdbeer-Pop-Tart-Körper als Youtube-Video online. Innerhalb kürzester Zeit verfielen die Menschen der „Miau-Katze“, sie wurde schnell zu einem vielgeteilten Gif. Es folgten mehrere Jahre, in denen man dem bunten Tier quasi nicht entkommen konnte: ob auf Social Media, in diversen Computer- und Video-Spielen, oder als Motiv in der Mode-Industrie, etwa als T-Shirt-Aufdruck. Aber am Freitag erreichte die Nyan-Cat endlich Welten, in denen kein Gif zuvor gewesen ist.