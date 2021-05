Deshalb ist Sojamilch so teuer

Vorbei sind die Zeiten, in denen man die Gänge im Supermarkt mehrfach ablaufen musste, um eine Alternative zur Kuhmilch zu entdecken. In Regalbreite stehen sie nun vor einem: die Haferdrinks, die Sojadrinks, die Milch aus Mandeln oder Kokos, wahlweise mit extra Calcium, mit weniger Kalorien oder in Bio-Qualität. Die Freude von Veganer*innen darüber dürfte so groß sein wie die Vielfalt der Produkte. Was sie aber auch eint, ist ihr erhöhter Preis.