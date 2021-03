Die Corona-Pandemie macht mich karrieregeil

Eigentlich wollten wir doch so nie sein: besessen von unseren Jobs, geil auf dicke Geldbörsen und Beförderungen, lechzend nach ehrenhaften Mentions in irgendwelchen Managermagazinen. So ein Leben ausgerichtet auf beruflichen Erfolg kann ja eigentlich nicht gut gehen, denken wir. Und haben das auch in diversen pädagogisch eindrucksvollen Filmen wie „Eat Pray Love“, „American Psycho“ und „Peter Pan“ gelernt. Bevor uns die Verantwortung so richtig einholt, wollten wir in den Jahren zwischen 20 und 35 doch eigentlich leben: irgendwelche Leute am Dönerstand kennenlernen, ein bisschen mit Drogen rumprobieren, komplizierte Romanzen haben, den Apfelkuchen von Oma im Garten mampfen – und ja, auch: einen Job haben, den wir nicht hassen, und in dem wir ab und an ein wenig glänzen können.