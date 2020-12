„Mach Schluss, wenn er sagt, dass dein Rock zu kurz ist“

Es wurde immer extremer. Ich habe irgendwann angefangen, seine Hausaufgaben zu machen, weil ich viel besser in der Schule war als er. Wenn wir irgendwo waren, stand ich züchtig angezogen im Hintergrund und habe ihn reden lassen. Freundinnen haben damals zu mir gesagt, dass es sie nicht wundern würde, wenn ich bald eine Burka trage. Ich sagte dann, dass mein Freund das nur so macht, weil er mich so mag. In Wahrheit wollte er mich aber klein halten. Ich habe später erfahren, dass er das in allen seinen Beziehungen genau gleich gemacht hat. Das waren alles Frauen, die vor der Beziehung super schlau und selbstbewusst waren. In der Beziehung wurden sie immer ruhiger und unscheinbarer. Und am Ende haben sie ihn verlassen.