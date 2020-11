Warum Julia Kremer Miss Germany werden will

Wie ist das: die Einzige zu sein?

Ich bin nicht nur für mich da, sondern für ganz, ganz viele Frauen in Deutschland, die wirklich mal gesehen und gehört werden sollen und müssen. Es macht mich total stolz, diese Community und so viele Frauen repräsentieren zu dürfen. Über 50 Prozent der Frauen in Deutschland tragen die Kleidergröße 42 oder mehr. Darauf, dass Frauen sich schlecht und ungesehen fühlen, baut eine riesige Industrie auf. Wenn wir uns alle in unseren Körpern wohlfühlen würden, könnte man unsere Unsicherheiten nicht so einfach ausnutzen.