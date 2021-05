Warum Brustverkleinerungen keine Schönheitsoperationen sind

Menschliche Brüste sind eine Anomalie der Natur. Keine andere der mehr als 5000 Säugetier-Arten trägt seine Brüste permanent mit sich herum. Kühe, Hunde, Affen kriegen nur zeitweise in bestimmten hormonellen Phasen ihres Zyklusses und oder beim Stillen richtige volle Busen. Und es ist so: Wenn das Mensch-Sein schon so stark mit dem Vorhandensein von Brüsten verbunden ist – dann ist es das Frau-Sein noch viel mehr. Sexy sein, weiblich sein, schön geformte Brüste, das alles wird oft miteinander verbunden. Brüste sind aber vor allem nützlich, nämlich, wenn es um das Stillen des eigenen Nachwuchses geht. Gleichzeitig: An keinem Krebs sterben Frauen so oft wie an Brustkrebs. Kein Wunder also, dass Frauen ein emotional starkes und manchmal auch schwieriges Verhältnis zu diesen Gewebe-Wobbel haben, die an ihrer Vorderseite angewachsen sind. Wie groß, welche Form ist jetzt eigentlich normal in welchem Alter, was ist einfach nur unpraktisch und wo beginnt eine ernstzunehmende Einschränkung der Lebensqualität?