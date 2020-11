Die fünf Phasen der Trauer ums Haupthaar

Warum sagen einem die Leute nicht, dass es an der Zeit ist, die Haarschneide-Maschine anzuwerfen? In meinem Fall wollten mich meine Freunde wahrscheinlich nicht unnötig ärgern. Gerade die Jungs müssen gewusst haben, dass der Bumerang der Zeit, der irgendwann auch ihre eigenen Haare absäbeln wird, schneller zurück kommt, als ihnen lieb ist. Vielleicht gibt es ja bei Männern auch so eine Art Kollektiv-Verdrängung. Nur so kann ich mir all die Halbglatzenunfälle erklären, die man im Alltag ständig sieht. Man erinnere sich nur an die Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton. Da steht der junge Prinz in seiner besten Uniform, bereit, das große Königreich ins 21. Jahrhundert zu führen – und keiner traut sich, ihm zu sagen, dass der Verfall des Empires auf seinem Haupt bereits besiegelt ist.