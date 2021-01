Anfangs sind nur wenige Frauen dieser Einladung gefolgt. Heute liegt der Frauenanteil laut Marlen bei etwa 40 Prozent. So wie Kristina Marlen möchten auch andere Sexarbeiter*innen explizit Frauen zu bezahltem Sex ermutigen. Denn Sexarbeit könne bei der Emanzipation helfen, sind zum Beispiel auch Maggie Tapert sowie ihre Kolleg*innen Salomé Balthus und Michael König überzeugt. „Wir haben 50 Prozent Frauen in der Gesellschaft und 10 Prozent Frauen als Kundinnen. Was für ein Riesen-Fucking-Gendergap“, beklagt Michael in einem Blogeintrag beim Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen. Denn Frauen, die Sex kaufen, brechen noch immer ein Tabu. Nicht nur, weil sie so mit Rollenbildern brechen, sondern auch, weil sie als Kundinnen vermeintlich eine Industrie unterstützen, die auf der Ausbeutung von Frauen basiert.