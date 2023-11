Was bringt es, wenn Städte sexistische Werbung verbieten?

Dazu passt, dass bisher hauptsächlich Großstädte gegen diskriminierende Werbung vorgehen. „Es gibt ein großes Stadt-Land-Gefälle, vor allem im südlichen Raum auf dem Land in Bayern und Baden-Württemberg. Da braucht es besonders Sensibilisierung“, sagt Stevie Schmiedel von Pinkstinks. Denn: Was der politisch korrekte Großstädter nicht lustig findet, bringt vielleicht den Typen vom Dorf zum Lachen. Dieses Problem könnte ein bundesweites Gesetz kaum lösen. Das wäre nämlich nötig, um Werbung im privaten Bereich kontrollieren zu können. Aber für Schmiedel ist das nur „nice to have“. Wirklich helfen könne nur Aufklärung über Geschlechterrollen durch gezielte Kampagnen. Die Verbote sind also ein erster Schritt, aber sie betreffen bisher nur eine Handvoll Städte. Flensburg ist sogar die erste in Schleswig-Holstein.