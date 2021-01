Aber in welcher Rolle sieht sich der Duden-Verlag im Hinblick auf gendersensible Sprache? „Natürlich wissen wir um die Macht, die an der Marke Duden hängt. Es ist nicht unsere Aufgabe vorzuschreiben, was jemand tun und lassen sollte. Aber wir können als Duden-Verlag nicht so tun, als ob es das Gendern nicht gäbe“, sagt Kunkel-Razum. Immer mehr Leser*innen hätten gendersensible Sprache gefordert. Deswegen hat der Verlag in der Vergangenheit bereits Ratgeber herausgebracht: „Richtig gendern“ zum Beispiel. Das sei als Angebot, als Möglichkeit zu verstehen, nicht aber als Vorschrift. Schließlich gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten, zu gendern und nicht die eine.