„Wichtig ist eben, was drinnen ist, nicht, was darauf abgedruckt ist“

Findet die Debatte nur im Internet statt, oder auch bei euch im Laden?

Nur digital. Im Laden gab es noch keinerlei Reaktionen auf das Produkt. Wir haben auch schon einige Gläser Student*innenfutter verkauft. Es ist aber so, dass wir die Nüsse nicht so wahnsinnig prominent im Laden platziert haben. Man stolpert also nicht sofort darüber, wenn man den Markt betritt. Man muss sie entweder gezielt in unseren Regalen suchen oder eben zufällig finden. Vielleicht sollten wir einen kleinen Aktionsaufbau machen, um diese Online-Diskussion am Leben zu halten und auch in den analogen Laden zu holen.