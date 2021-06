„Ich dachte: Tiktok? Ist das nicht diese Tanz-App?“

Was war bis jetzt dein erfolgreichstes Video?

Mein erstes Video über einen Teenie in den Neunziger-Jahren. Das war eine ganz spontane Idee und inspiriert aus meiner eigenen Jugend. Ich fand es selbst erst total schlecht, habe es dann aber einfach gepostet. Und das ging dann auf einmal voll durch die Decke. Ich glaube, das lag auch daran, dass in der Pandemie die Nostalgie sehr groß geworden ist. Man möchte sich sicher fühlen, in Erinnerungen schwelgen. Die Leute sehen sich in diesen Videos wieder und können kurz lachen. Vor allem in einem Jahr wie 2020 war das schön.