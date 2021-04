Wenn du als Frau ein großes Auto fährst ...

Auf der Straße lässt sich dieses Phänomen nicht lösen. Der Grat zwischen nett gemeinter Anerkennung und Sexismus ist schmal und solange mein männlicher Freund nicht genauso viel Aufmerksamkeit am Lenkrad bekommt wie ich, kann mir leider niemand erzählen, dass das nichts mit Geschlecht zu tun hätte. Deshalb fahre ich weiterhin allein in die große Werkstatt, auch wenn es Energie kostet. Denn das Einzige, was dabei hilft, dieses rückständige Bild abzubauen, ist der häufigere Anblick dieser „neuen“ Bilder. Dafür braucht es mehr Frauen in großen Autos, in Lkw und Bussen, aber auch mehr Männer, die einmal weniger auf die Hupe drücken und ihren Kumpels eine Nackenschelle geben, wenn die das nächste Mal einer Frau mit einem Mercedes-Bus in der Werkstatt hinterherpfeifen.