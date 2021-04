Was der Zyklus mit Privilegien zu tun hat

Laut UNHCR waren Ende 2019 79,5 Millionen Menschen auf der Flucht oder zwangsvertrieben, knapp die Hälfte davon weiblich. Das bedeutet Millionen von Personen im reproduktiven Alter, die keinen oder nur unzureichenden Zugang zu Hygiene- und Verhütungsprodukten haben. So schreibt das vor Kurzem gestartete Crowdfunding-Projekt Feminist Support Lesvos, dass unter den sowieso schon katastrophalen Bedingungen im Camp Moria für Menstruierende das Problem hinzukommt, dass ein akuter Mangel an Binden besteht – und das, obwohl Sanitärversorgung ein anerkanntes Menschenrecht ist. Wie der Zugang zu Menstruationsprodukten in Gefängnissen aussieht, habe ich mich zum ersten Mal auf meiner komfortablen Couch gefragt – beim Netflix-Bingen von „Orange is the New Black“. Mit ein wenig Recherche fand ich schnell heraus, dass die filmische Darstellung in OITNB, wo es immer wieder zu Mangel an Binden und Tampons kommt, zumindest in Bezug auf die USA keineswegs übertrieben ist. So schreibt das Magazin Mother Jones, dass Binden in Gefängnissen zwar kostenlos zur Verfügung stehen, jedoch meist schlecht klebende Produkte oder auf nur eine Binde pro Tag der Menstruation rationiert. Tampons werden oft weit über dem Marktpreis verkauft – und somit für viele Insass*innen unerreichbar. Auch finden sich Berichte über eine Gefängnisinsassin, die nach der Nutzung eines aus Toilettenpapier gebauten Tampon das Toxische Schocksyndrom erlitt, woraufhin ihr Uterus in einer Not-OP entfernt werden musste, und über eine psychische erkrankte Frau, die keinen Nachschub an Binden erhielt und schließlich in Isolationshaft in einer Pfütze aus Blut saß.