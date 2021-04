Weibliche Körperflüssigkeiten sind nicht eklig, sondern gesund

Zervixschleim? Squirting? Wurden von Bravo und Biolehrer*innen in meiner Jugend nie erwähnt, im Gegensatz zu männlicher Ejakulation und „feuchten Träumen“. Das ist problematisch, denn nur, wenn wir wissen, was in unserem Intimbereich eigentlich so fließt, können wir einordnen, ob alles in Ordnung ist und herausfinden, wie wir uns am wohlsten fühlen. Holen wir das mal nach.