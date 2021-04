Wenn man wie meine Freundin zum x-ten Mal zur Pille gedrängt und sogar noch blöd angeredet wird, wenn man sie ablehnt, fühlt man sich ziemlich ohnmächtig – und fragt sich, warum der Ärzt*innenbesuch schon wieder so unbefriedigend verlaufen ist. „Weil die Ärzte an der Pille verdienen“, heißt es oft – aber so simpel ist es nicht. Entgegen des weit verbreiteten Mythos bekommen Ärzt*innen keine Provision für verschriebene Medikamente. Was es allerdings tatsächlich gibt, ist die sehr umstrittene Praxis der sogenannten Anwendungsbeobachtung (AWB). Hierbei bieten Pharmafirmen Ärzt*innen ein Honorar, wenn sie ein bestimmtes Medikament verschreiben und anschließend einen Fragebogen zur Zufriedenheit der Patient*innen ausfüllen – offiziell zur Beobachtung von Nebenwirkungen. Das betrifft auch einige Antibabypillen. Das Recherchekollektiv Correctiv schrieb dazu in Bezug auf das Jahr 2016: „575 Millionen Euro flossen an mehr als 71 000 Ärzte und medizinische Einrichtungen in Deutschland. Nur 20 000 Ärzte sind aber einverstanden, dass ihr Name veröffentlicht wird.“