Was hilft gegen die Angst vorm Telefonieren?

Die Angst vor dem Telefonieren ist in den meisten Fällen eine Ausprägung einer Sozialen Phobie, also einem Problem mit zwischenmenschlichem Kontakt. Während aber nicht alle Menschen mit einer Sozialen Phobie automatisch auch Probleme mit dem Telefonieren haben, haben auch nicht alle Menschen, denen Telefonate Angst machen, eine Soziale Phobie. Trotzdem ist es einleuchtend, dass das Telefonier-Problem wie eine Soziale Phobie behandelt werden kann – nämlich mit einer Verhaltenstherapie. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Therapie anzugehen. „Manche Menschen haben Angst zu telefonieren, weil sie ganz einfach über zu wenige soziale Fertigkeiten verfügen. Im Rahmen der Verhaltenstherapie wird ein entsprechendes Fertigkeitentraining durchgeführt. Die vermittelten sozialen Kompetenzen werden in Rollenspielen und später in realen Situationen eingeübt“, erklärt Jürgen Steurer. „Andere Personen verfügen über ausreichende Fertigkeiten und haben trotzdem Angst, sich beim Telefonieren zu blamieren. In diesem Fall ist die Konfrontation die Methode der Wahl. Dabei wird mit der Klientin oder dem Klienten genau besprochen, welche Situationen Angst auslösen, um sich diesen in weiterer Folge gezielt auszusetzen.“ Außerdem werde bei der Verhaltenstherapie auch das Problem von negativen Gedanken und Hintergrundproblemen – wie zum Beispiel Versagensängste und Selbstwertprobleme – angegangen.