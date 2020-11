Wie mein Stottern mein Studium beeinflusste

Ich frage mich, wie diese Menschen damit im Studium umgehen oder ob sie aus Scham gar nicht studieren. Dafür kontaktiere ich Georg Thum. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Sprachheilpädagogik an der LMU in München und betreut dort die Beratungsstelle für Betroffene und Angehörige. An viele stotternde Studierende, die sich an die Beratungsstelle richten, kann er sich nicht erinnern. Häufiger begegnet er ihnen hingegen in seiner logopädischen Praxis und in seiner Arbeit innerhalb der Intensivtherapie „Stärker als Stottern“ in München. Viele von ihnen, sagt er, handhaben das mit dem Stottern im Studium wie ich: Sie wenden Tricks an, um nicht als Stotterer*innen identifiziert zu werden. Deshalb dreht er meine Frage, wo denn die stotternden Student*innen geblieben sind, einfach um: Viele meiner Kommiliton*innen, sagt er, hätten mein Stottern vermutlich nicht bemerkt, und mich als unauffällige Mitstudentin gesehen. Wenn andere stotternde Student*innen genauso unauffällig sind wie ich, vermutet er, bleiben sie eben unsichtbar. Aber dieses Ausweichverhalten verstärke den Teufelskreis, verstärke die Angstspirale und koste am Ende viel Lebensqualität.