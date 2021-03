So überlebst du den Anruf der unbekannten Nummer

Heutzutage ist es Unsitte, überhaupt noch anzurufen – wenn unbedingt notwendig, dann bitte mit Vorankündigung und Uhrzeit („können wir vielleicht später mal telefonieren?“). Das Recht, einfach mal so mit uns sprechen zu dürfen, haben eigentlich nur noch der Partner oder sehr nahe Verwandte. Unabgesprochene Anrufe sind extrem verdächtig, können eigentlich nur Notfall oder Ärger bedeuten. Erst recht, wenn es sich beim Anrufer um eine nicht im Telefonbuch gespeicherte Nummer handelt. Eine unbekannte Nummer, da hebt man doch nicht ab! Sicher so ein Handytarif-Stresser, der dich in den finanziellen Ruin quatscht! Oder die Polizei, die dich verhaften will, weil du mit 13 mal ein Snickers geklaut hast. Auf jeden Fall jemand, der dir dein Leben komplett versauen will.