Nieder mit den Impf-Selfies!

Anfang Mai wurde dann auch noch verkündet, der Fokus solle in den kommenden Wochen erstmal auf Zweitimpfungen liegen. Das bedeutet für Impf-Willige: Noch länger warten auf die erste Spritze, Warten auf Normalität und ein Gefühl von Sicherheit. Außerdem strebt die Bundesregierung derzeit an, Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren bis Ende August ein Impfangebot zu machen. Und ich frage mich, wann Menschen wie ich in dieser ganzen Impf-Planung eigentlich mitgedacht werden. Denn es ist nun mal so: Ich bin jung und selbstständig, auf mich passt kein großer Konzern mit seiner Mitarbeiter-internen Impfstrategie auf. Ich gehöre auch nicht zu einer besonderen Gruppe, habe keine Vorerkrankungen oder Kontakt zu Risiko-Patienten. Wer oder was sollte mir hier zu einem baldigen Termin verhelfen?