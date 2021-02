Der Herr der Spritzen

Hundert Impfungen am Tag, das klingt so lange gut, bis man erfährt, dass auch 250 Impfungen täglich möglich wären. Das Personal ist da, von dem viele nur ein paar Stunden pro Woche hier arbeiten. Der Platz ist da. Was fehlt, ist der Impfstoff. Immer dienstags und freitags kommt die Lieferung am Impfzentrum an, aber es dauert nicht lange, bis am Telefon alle Termine vergeben sind. „Am letzten Dienstag hat es keine halbe Stunde gedauert, bis alles ausgebucht war“, sagt Liam. An jedem Dienstag und Freitag ab 6 Uhr morgens werden neue Termine vergeben. Eine Frau, die an diesem Tag geimpft wurde, erzählt, dass sie 20 Mal anrufen musste, um endlich einen Termin zu bekommen.