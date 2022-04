Wie es ist, Geräusche zu hassen

Wörtlich übersetzt heißt das „Hass auf Geräusche“, in Fachkreisen wird von einer „selektiven Geräuschintoleranz“ gesprochen. Für Leonie ist es „wie ein Tunnelblick mit den Ohren“. Hört sie ein bestimmtes Geräusch, setzt das bei ihr eine Kette an Reaktionen und Emotionen in Gang: „Wenn in der U-Bahn jemand in meiner Nähe zum Beispiel ein Brötchen isst und dabei schmatzt, will ich einfach nur schnell aus der Bahn“, erzählt Leonie. Aber es ist nicht nur der Drang, solchen Situationen zu entkommen. In diesen Momenten hört die 24-Jährige nur noch das sogenannte Triggergeräusch. „Wenn ich gerade am Reden bin, verliere ich komplett den Faden und die Konzentration ist weg.“ Dazu kommen starke Gefühle wie Ekel und Hass. „Ich fühle eine krasse Wut gegenüber meinen Mitmenschen.“ So beschreibt Leonie es.