Wie die Intimhygiene-Industrie Frauen verarscht

Und was die Vaginalduschen angeht, die manche Frauen dafür benutzen, Ausfluss aus sich herauszuspülen, hat man herausgefunden: Je öfter die Vaginaldusche benutzt wird, desto größer das Risiko, eine bakterielle Vaginose zu bekommen. Und eine Studie des US-amerikanischen „National Institute of Environmental Health Sciences“ stellt sogar einen Zusammenhang her zwischen Vaginalduschen und einem erhöhten Risiko, an Eierstockkrebs zu erkranken. Von sich aus würde Wasser nämlich nie in die Vagina gelangen, es sei denn, wir injizieren es uns oder wir lassen es beim tamponierten Schwimmen wie durch einen Docht ins Körperinnere hochsteigen (saugute Idee des Tamponherstellers ob, mit diesem gesundheitlichen No-Go Werbung zu machen). Mit seinem pH-Wert von 7 und aufwärts nämlich kippt das Wasser die ursprünglich saure Vaginalflora in Richtung alkalisch, und peng, machen die Bakterien, was sie wollen. Das heißt natürlich nicht, dass jede Frau von einem Mal Spülen oder mit Tampon Schwimmen gleich krank wird – aber wenn man es gut mit seiner Vagina meint, hält man Wasser besser aus ihr raus.