„Rassismus muss eine Rolle in der Therapie spielen“

Da das Angebot an diskriminierungssensibler Therapie so limitiert ist, gibt es verschiedene Organisationen, die bei der Suche helfen. LGBTQI*-Personen können sich beispielsweise an die Schwulenberatung Berlin oder den Verband für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, intersexuelle und queere Menschen in der Psychologie wenden, für BIPoC gibt es unter anderem die Organisationen My Urbanology, Black in Medicine und Each One Teach One. Schigl und Nowothnig sind zudem optimistisch, dass ein Wandel in der Psychotherapie stattfinden kann. So beobachtet Nowothnig, dass jüngere Generationen bereits eine große Sensibilität gegenüber Diskriminierung mitbringen. Sie hofft, dass diese es schaffen, dass die Grundlagen und Methoden der psychotherapeutischen Ausbildung überarbeitet werden. „Die Psychotherapie braucht einen Paradigmen-Wechsel”, sagt Nowothnig. „Therapie brauchen schließlich Menschen, denen es nicht gut geht. Dass gut auf Probleme eingegangen wird, die diskriminierte Personen betreffen, ist daher eine Grundvoraussetzung.”