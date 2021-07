„Entweder ich lasse jetzt los oder ich gehe mit unter“

Daria (Name geändert*) erinnert sich sehr gut an einen der Momente, in dem ihr klar wurde, dass in ihrer Familie etwas nicht stimmt. Es war Silvester, sie saß auf einem Stuhl in der Polizeiwache, ihre Füße reichten nicht einmal bis zum Boden, als ihr Vater in Handschellen an ihr vorbeigeführt wurde. Diese Nacht hat sich in ihr Gedächtnis eingebrannt: Ihre Eltern waren erst seit Kurzem getrennt. Sie verbrachte den Abend mit ihrem kleinen Bruder und der Mutter. Der Vater kam vorbei, weil er einige seiner Sachen abholen wollte. Er war mal wieder betrunken und bettelte so lange, bis die Mutter, den vierjährigen Bruder im Arm, die Tür öffnete. Der Vater fiel ins Haus ein, stürzte sich auf die Mutter – er hatte keinerlei Selbstbeherrschung mehr. Daria rannte aus der Wohnung, durch die Nacht, bis zur Polizei. Damals war sie sieben Jahre alt.