Warum es besonders ist, dass Chloé Zhao ausgezeichnet wurde

Im Alter von 14 Jahren besuchte sie ein Internat in Großbritannien und machte ihren Highschool-Abschluss später in Los Angeles. 2010 zog sie für das Filmstudium nach New York. Zuvor habe sie immer eine sehr romantische Vorstellung von den Vereinigten Staaten gehabt, sagte sie mal in einem Gespräch mit dem New York Magazine: „Es ist nicht so, wie sie es in den Filmen darstellen.“ Wie das Land wirklich ist, erkundet sie nun in ihren Filmen und Drehbüchern.