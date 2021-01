Lasst auch nicht-weiße Charaktere in Trickfilmen menschlich sein!

„Soul“ erzählt die Geschichte des Musiklehrers Joe Gardener, der eigentlich lieber Berufsmusiker wäre. Nachdem er zu Beginn des Films den Auftrag seiner Träume ergattert hat, stirbt er nach etwa zehn Minuten Laufzeit. Von da an sieht man ihn kaum noch als Menschen, sondern als blaue Gestalt, die in einer Art Paralleluniversum gefangen ist. Der erste Pixar-Film mit Schwarzem Hauptcharakter zeigt also genau diesen die meiste Zeit über als blauen Blob oder später im Körper einer Katze. Nur selten sieht man ihn in seiner wahren Gestalt – dafür mit der Stimme einer weißen Frau, die im Laufe des Films in Joes Körper landet. Auch wenn ich Soul für einen schönen und extrem lebensbejahenden Film halte, schafft er es nicht ausreichend, seinen Schwarzen Protagonisten in den Fokus zu setzen. Es wirkt, als hätte man Joe Gardener in alle möglichen Formen, nur nicht in die eines Schwarzen stecken wollen.