Fans feiern die weibliche Hauptrolle der zweiten Staffel von „Bridgerton“

Aber das sogenannte „color-blind“, also „farbenblinde“ Casting von „Bridgerton“ wurde in der Vergangenheit nicht nur gefeiert, sondern auch kritisiert. Es bedeutet, dass Rollen nicht nach den Phänotypen der Schauspieler*innen, sondern allein nach Fähigkeit und Talent vergeben werden sollen. Wie bei „Bridgerton“ führt das auch dazu, dass nicht-weiße Schauspieler*innen Charaktere spielen, die zum Beispiel historisch eigentlich weiß wären, wie Herzoge und anderer Adel des 19. Jahrhunderts. Aber die explizite Besetzung einer nicht-weißen Person für eine weiß geschriebene Rolle sei nicht „blind“, finden Kritiker*innen, sondern soll in der Filmbranche vielmehr ein explizites Zeichen setzen. Außerdem sei diese Praxis, gerade bei historischen Filmen und Serien, geschichtsvergessen: In Zeiten, in denen Schwarze Menschen in Wirklichkeit massiv unterdrückt und ausgegrenzt wurden, werden sie nun als gleichwertiger, selbstverständlicher Teil der Gesellschaft dargestellt. Der US-Dramatiker August Wilson bezeichnete das „farbenblinde Casting“ deshalb sogar als Symptom des „eurozentrischen Kulturimperialismus“.