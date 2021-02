„I May Destroy You“ hätte die Golden-Globes-Nominierung von „Emily in Paris“ verdient

Wer jetzt immer noch nicht überzeugt ist, dass die Golden Globes dieses Jahr wohl ordentlich ins Klo gegriffen haben, den überzeugt vielleicht, dass das sogar Deborah Copaken, eine der Autor*innen von „Emily in Paris“ das offenbar so sieht. In einem offenen Brief, den der Guardian am Donnerstag veröffentlicht hat, schreibt die Autorin, dass sie die Kritiken an EiP verletzt hätten und sie diese nicht immer ganz habe nachvollziehen können. Tatsächlich basiere die Serie auf Erfahrungen, die sie in einem Marketing-Job in Paris als junge Frau gemacht habe. Richtig gelesen, Deborah Copaken ist quasi die Real-Live-Emily. Nun aber habe sie es „seltsam“ gefunden, bei den Golden Globes nominiert worden zu sein. Sie könne sich nicht mehr ordentlich darüber freuen, eben weil „I May Destroy You“ nicht nominiert worden sei – eine Serie, die in so vieler Hinsicht so wichtig sei.