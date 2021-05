Diese Dokus beschäftigen sich authentisch mit queerem Leben

Das Besondere an „Visible“ ist, dass so viele Regisseur*innen, Autor*innen, Produzent*innen und Schauspieler*innen von ihren eigenen Erfahrungen berichten, darunter auch Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Jennifer Beals („The L Word“), Lena Waithe („Master of None“), Neil Patrick Harris („How I Met Your Mother“) und Laverne Cox („Orange Is the New Black“). Gerade diese Einblicke in ihre persönlichen Geschichten und die gemeinsame Erfahrung, endlich als die Person, die man stolz ist zu sein, gesehen zu werden, machen „Visible“ zu einem informativen und berührenden Doku-Epos.